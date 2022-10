Ivete comanda especial com mascarados do The Masked Singer

Muita fofura e música são alguns dos adereços essenciais no sucesso que é o ‘he Masked Singer Brasil. E agora, no próximo dia 9 de outubro, os elementos principais da competição voltam para encantar e animar o domingo da TV Globo com o Ivete e os Mascarados, um grande show musical pensado para toda a família. O especial vai ao ar após Temperatura Máxima, sob o comando de Ivete Sangalo, com duetos inéditos e convidados ilustres.



Os mascarados voltam ao palco do The Masked Singer Brasi’ com suas fantasias e cantam ao lado de Ivete. Além disso, Sidney Magal, o primeiro eliminado, e a vencedora da 1° temporada, Priscilla Alcântara, retornam para apresentações inéditas. Veveta também recebe convidados especiais, como a cantora Sandy e a banda Melim. Hits como Sorte Grande, A Lua que Te Dei, ‘Quando a Chuva Passar’ e ‘Tempo de Alegria’ estão no especial.



Ivete Sangalo canta com Priscila Alcântara, Sidney Magal, Melim e Sandy (Maurício Fidalgo/divulgação)

Confira entrevista com Ivete Sangalo:



O The Masked Singer Brasil conquistou crianças de todo o país. Como você vê essa recepção do público infantil?

Eu acho que a criança é o indivíduo que mais sabe usufruir da fantasia. A criança não se deixa podar, não se deixa restringir, ela não se deixa separar, ela se deixa viver. A criança tem uma espontaneidade pra viver. A criança é a fantasia vivendo, então nada mais atraente para uma criança do que a fantasia vivida dessa maneira tão elegante, tão sofisticada e tão livre.



Como vai ser apresentar um programa para crianças? E o que elas podem esperar deste especial?

A minha alma é de criança, eu não tenho uma alma adulta. Eu fui ganhar alguma maturidade só na vida adulta, como mãe - embora eu ainda ache que as crianças são muito mais maduras que a gente-. Eu tenho uma alma muito de criança, gosto de me divertir, me jogo. E ainda teremos os personagens, uma alegria, um colorido que, especialmente nesse momento, coloca a criança no mundo mais confortável. Então, estou amando gravar esse especial.



No especial você canta com mascarados da primeira e da segunda temporada. Como foi para você reviver esses personagens e cantar com cada um deles?

É uma emoção enorme cantar com os mascarados, e eu me deparei com um desejo recíproco. Eles também estão muito felizes com esse dueto - porque não é uma batalha, é um dueto. É uma experiência muito deliciosa e posso matar a saudade de uns personagens da primeira temporada e reviver emoções da segunda temporada.



Além dos mascarados, Sandy e a banda Melim também estão no especial. Comente um pouco sobre essas participações.

São amigos queridos! Com a Sandy eu já tenho um relacionamento de uma vida, de encontro, de amores, de alegria e de música. Ela é uma figura talentosíssima e paixão nacional, e a banda Melim, com quem tenho uma composição que fiz especialmente pra gravar com eles - que é a música que vamos cantar. Eles são fofos, maravilhosos. A gente cantando junto, pra criançada, num domingo, é muito especial.