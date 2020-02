Ivete comemora aniversário de dois anos das gêmeas

A cantora Ivete Sangalo ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, e do filho mais velho, Marcelo, reuniu os familiares e amigos mais próximos, nesse domingo, para o aniversário de dois anos das gêmeas Marina e Helena. O almoço foi em clima de Carnaval, com todos os convidados fantasiados e rolou no salão de festas do luxuoso Mansão Morada dos Cardeais, no Campo Grande. A festa teve buffet assinado por Patrícia Prazeres, da Dedo de Moça.

Ano passado, a comemoração, também intimista, rolou em Praia do Forte, com décor tropical e muitas flores. O registro acima, onde aparece a família, foi na ocasião – até o momento, nenhuma foto da festa foi divulgada ou compartilhada nas redes sociais.