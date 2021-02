'Tá solteira mas não tá sozinha' música de Ivete Sangalo e Harmonia do Samba foi eleita a música do Carnaval 2021, vencendo o troféu Correio Folia 2021. A votação foi aberta ao público aqui no site do CORREIO. A música venceu com 38% dos votos.

Logo que soube do resultado, Ivete comemorou nas redes sociais. No post do colunista do Correio, Osmar Marrom, Ivete escreveu: "UHUUUUU!!!!! Que alegria!!!!! Obrigado a todos que votaram!!!! Muito amor".

Cantora comemorou resultado da votação da música do carnaval 2021

A música é uma composição de Ivete, juntamente com Samir, Radamés Venâncio e Gigi. O clipe da música, onde Ivete é coroada rainha, foi dirigido por Chico Kertész.

'Tá solteira mas não tá sozinha' deixou para trás Armandinho e Tierry ficaram na segunda colocação, ambos com 16%, graças às músicas 'Quando Chega Fevereiro' e 'Rita', respectivamente. Petter Feraz e Menor Nico fecham o pódio com 'Amor ou Litrão', que teve 11% dos votos.