Ivete defende Claudia Leitte e critica Silvio: 'Piada idiota'

A cantora Ivete Sangalo comentou a polêmica envolvendo Silvio Santos e Claudia Leitte, depois que o apresentador foi acusado de assediar a colega durante o Teleton. Ivete, que também já participou do programa, saiu em defesa de Claudia e criticou Silvio em entrevista à revista Veja.

"O que o Silvio Santos fez não foi engraçado. Foi uma piada idiota e desnecessária. O constrangimento foi mais dele do que dela. Pelo cara que ele é, pelo convívio que ele tem com a gente, Silvio Santos tem de saber que fez uma colocação infeliz. Logo que eu soube do acontecido, mandei uma mensagem para Claudia, às 3 da manhã. Perguntei como ela estava, e ela respondeu que estava tudo bem, que estava ao lado da família", contou Ivete.

O entrevistador lembrou um episódio em 2013 quando, no mesmo palco, Silvio tentou fazer algo similar com Ivete, mas ela conseguiu driblar a situação. "Não somos robôs programados para fazermos todos a mesma coisa. Por acaso, naquele momento, tive jogo de cintura. Poderia não ter tido", disse a baiana.

Ivete também negou mais uma vez qualquer rivalidade com Claudia. "Tenho tanto amor e carinho pela Claudia. O boato de que não somos amigas nasceu porque algumas pessoas estranharam o fato de não sermos vistas juntas. Ora, não é porque somos artistas que temos de sair para tomar sorvete. Cada um tem sua família, seus amigos. Nossa profissão também é muito corrida, é difícil aprofundar qualquer tipo de relacionamento", afirmou. Ela ainda disse que a participação de Claudia no seu show "vai ser linda (...) Demorou muito para acontecer".