Puxando o primeiro dia do bloco Coruja, lotadíssimo, Ivete Sangalo chegou no circuito Dodô cheia de animação. Com 30 anos de carreira e 50 do Coruja, ela cantou Cria de Ivete, sua aposta para música do carnaval, tocou percussão com o filho Marcelinho e fez dobradinha com Gerônimo Santana. Eles cantaram juntos o clássico É d'Oxum. Gerônimo, que sai esse ano com o Buzanfan, completa 70 anos em 2023.

