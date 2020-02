Ivete e Ludmilla divulgam aposta para o Carnaval; veja outros lançamentos

Sexta-feira é dia de lançametos musicais nas princiapais plataformas digitais. A cantora Ivete Sangalo, que vem lançando um single a cada semana, agora aparece ao lado de Ludmilla na aposta da funkeira para o Carnval. Animada e dançante, Pulando na Pipoca transmite toda a energia e animação da maior festa popular do planeta.

A faixa já chegou com clipe gravado dentro do supermercado, no Rio de Janeiro. Retratando um encontro descontraído entre Ludmilla e Ivete, as andanças pelos corredores do mercado sintetizam o espírito da festa, com muitas cores e ambiente fun.

A cantora e compositora baiana Ivana Gaya lançou nesta sexta-feira o EP Magia Negra, com seis faixas autorais que perpassam por sonoridadescontemporâneas e populares, com elementos ancestrais. O EP foi produzido junto com o compositor e guitarrista Jotaerre, músico da banda Psirico e autor do projeto instrumental de pagode Choraviolla.

Simone e Simaria divulgaram a música Amoreco, primeira faixa divulgada do novo repertorio do DVD Bar das Coleguinhas 2, que será gravado dia 12 de fevereiro, em Boituva, interior de São Paulo. O single, promove um “esquenta” para este novo projeto que vem com um repertório diversificado com música inéditas e, também, regravações da época do Forró do Muído, como Tá Com Medo de Amar e São Amores.

Lexa chegou com tudo em seu novo clipe Treme Tudo. Cheio de referências do universo sci-fi e cyber punk, o vídeo é dirigido por João Monteiro, com produção da Umana. Lexa encarna a figura de uma hacker de um futuro distópico que trabalha para libertar pessoas conectadas ao sistema, reprogramando-as e devolvendo sua liberdade por meio da dança."É o clipe mais diferente que já fiz! Tem aventura, um cenário futurista e muita dança. Amei o resultado", afirma a artista.

Depois de um disco em que misturou samba e rock, o RSTUVXZ (2018), Arnaldo Antunes lança um álbum com sonoridade intimista, O Real Resiste, seu 12º trabalho solo de estúdio. O álbum conta com dez canções formatadas por Arnaldo com um grupo fixo de músicos - Cézar Mendes no violão de nylon, Daniel Jobim no piano, Dadi na guitarra, baixo e ukulele e Chico Salem na guitarra e violões.