Ivete é pura agitação: DVD e Festival de Verão

Ivete se apresenta do Festival de Verão no domingo, dia 8 (foto/Rafa Mattei)

O próximo fim de semana vai ser bem movimentado para a cantora Ivete Sangalo. No sábado, ela grava no Allianz Parque em São Paulo o DVD Live Experience, o novo projeto que comemora os seus 25 anos de carreira. No domingo, ela será uma das atrações do Festival de Verão, na Arena Fonte Nova. Para o DVD, Ivete divide o palco com grandes artistas: Marília Mendonça, Ferrugem, Léo Santana, Alejandro Sanz e Brian McKnight.

“Apesar da pouca idade, Marília parece que já viveu muita coisa! Eu gosto de ouvi-la cantar, me emociona. Pro Ferrugem, fizemos um samba reggae, a pedido dele, a voz dele é inacreditável. Já Brian e Alejandro, se pudesse, estariam em todos os meus projetos, admiro demais o trabalho dos dois. E o Léo, quando ouvi a música, vi que era a cara dele”, conta Ivete.

Entre as músicas inéditas estão O Amor Venceu, que Ivete fez especialmente para cantar com Marília Mendonça; Gota no Oceano, com a participação de Ferrugem; Mainha Gosta Assim, faixa em que Ivete divide o palco com Leo Santana, e Meu Peito Dispara, uma parceria com Gigi e Radamés, que Ivete compôs quando estava grávida.

Novo Camarote

O badalado trio musical Melim é atração confirmada no Camarote.com, no Carnaval de Salvador em 2019. Formado pelos irmãos Diogo e Rodrigo (gêmeos) e Gabriela, o grupo carioca se apresentará no dia 4 de março (segunda-feira de folia). Estreante no Carnaval de Salvador, o Camarote.com também já confirmou os shows de artistas como Jau, Negra Cor, Big, Batifun, Água Fresca, Dan Valente, Hiago Danadinho e La Fúria. O Camarote.com ficará no Centro Espanhol, no circuito Dodô (Barra/Ondina) e terá o maior mirante da folia.

Congresso da UNE

A décima primeira Bienal da UNE vai ocupar Salvador de 6 a 10 de fevereiro de 2019 e reafirmar a cultura como forma de luta e resistência. Esta décima primeira edição vai homenagear Gilberto Gil e sua obra como artista, diplomata, ambientalista, político e músico. Gil da redescoberta do Brasil do baião, do xaxado, do choro de Pixinguinha, do prelúdio bachiano, da rapsódia, da Tropicália, dos festivais, do exílio. A ideia é fazer da Universidade Federal da Bahia a referência da produção artística desenvolvida pela juventude brasileira.

Jau está de volta ao Pelourinho com série de ensaios (foto/divulgação)





TUM-TUM-TUM*

1 O cantor e compositor Jau volta ao Pelourinho para embalar as noites de quinta com seus grandes sucessos e novidades. Ele inicia sua temporada de ensaios de Verão a partir do dia 3 de janeiro. O projeto assinado pela BWR Entretenimento terá duas edições em janeiro (3 e 31) e três em fevereiro (7, 14 e 21).

2 No dia 13 de dezembro, o Coliseu do Forró realiza, junto com a Flor Serena, a 8ª edição do Tributo a Gonzaga. Entre os convidados já foram confirmados nomes como Estakazero, Zelito Miranda, Eugênio Cerqueira, Júlio César e

Antônio José.

3 O Viola de Doze confirmou mais uma apresentação no projeto SamPelô Prime. Será na sexta-feira (19h), dia 7 de dezembro, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.