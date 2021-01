A cantora Ivete Sangalo postou um vídeo em suas redes sociais, onde canta para as filhas, as gêmeas Marina e Helena. Enquanto as meninas brincam, a Ivete toca violão e canta "Um dia de Domingo", de Michael Sulivan, sucesso na voz de Tim Maia, e Gal Costa, e gravada pela própria Ivete, em 2015, em parceria com Criolo, no disco Viva Tim Maia.

Ao lado de Ivete, sua tia Sônia também integra a plateia do show particular. Na legenda, a cantora agradeceu pelo momento em família. "Respeita essa plateia, essa vovó Sônia , essa tarde tão linda, e todo amor que está em tudo ao meu redor . Agradecer adoça minha boca e alma. Obrigada meu Deus"