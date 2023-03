Ivete 'faz a ponte' para encontro com Luedji Luna, Gil e Caetano no aniversário de Salvador

Quantos encontros cabem em 474 anos? E quantos desses grandes encontros foi Salvador quem proporcionou? Da despedida de Caetano e Gil, em 1969, na Concha Acústica, até Brown e Bell no Farol da Barra, mostrando a Rumba de Santa Clara para o mundo, em 2003. Isso sem falar nas parcerias memoráveis do Festival de Verão 2023. Quantas vezes, a cidade se fez de palco para momentos que marcaram gerações - e ainda vão marcar muitas outras?



Neste domingo, no Farol, a cidade aniversariante do último dia 29 pode escrever na sua história um novo momento destes. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Luedji Luna expandem o encontro que tiveram no FV23 (Caetano e Gil, Ivete e Luedji) e embalam o presente num embrulho só para fechar com louvor o Festival da Cidade, que marca os 474 anos da capital baiana.



Meia hora do show será transmitida, em rede nacional, pela Globo, durante o Domingão com Huck. A transmissão ao vivo, na íntegra, será no Globoplay e no Multishow, às 20h. Na TV Depois do BBB, a Globo exibe um especial com os melhores momentos.

“A ideia era reunir importantes expressões de nossa música, fazer um show inédito em um espaço público, trazendo gerações que representam nossos músicos. São quatro talentos muito especiais, num show inédito e preparado especialmente para essa oportunidade” avalia Isaac Edington, presidente da Saltur.

“Estaremos cantando, comemorando mais um aniversário da cidade de Salvador", disse Gil nas redes sociais, onde também lembrou de um encontro com Ivete, em Salvador, que lhe marcou muito: na gravação do MTV Ao Vivo da cantora, ainda na antiga Fonte Nova, em 2003, quando cantaram juntos Céu da Boca (Chupa Toda), música de Ronaldo Marcell.

Coração

O único soteropolitano no quarteto é Gilberto Gil: Caetano é de Santo Amaro, Ivete é de Juazeiro e Luedji Luna nasceu em Feira de Santana. Pouco importa, no final das contas, se todos vivem ou já viveram por aqui cidade, como é o caso de Veveta.

Mainha afirma que o encontro para celebrar o aniversário de Salvador torna a experiência do quarteto ainda mais especial porque são quatro baianos apaixonados pela terra. Para o repertório, ela promete pertencimento: “Músicas que reiteram a importância desse lugar, dessa cultura. Estamos juntos, felizes da gente poder estar nesse projeto tão bom”.

Na verdade, Ivete será um ponto de ligação entre todo o mundo: afinal, já fez show com todos. Além da participação de Gil em seu DVD, gravou o especial Ivete, Gil e Caetano, lançado em 2012, e com Luedji fez dobradinha do Festival de Verão. Empolgada, Luedji não mede palavras para dizer que está no céu: “Queria convidar a todas, todos e todes para, no dia 2 de abril, a gente se encontrar no Festival da Cidade, no Farol da Barra, celebrando os 474 anos de Salvador”.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis celebrou o show e a divulgação nacional, que ele avalia como muito positiva: “Salvador nesta semana é a cidade mais falada no Brasil por conta deste grande Festival da Cidade. Vejam vocês toda a mídia espontânea que isso é capaz de produzir. Como um evento dessa magnitude é capaz de divulgar a nossa cidade e o quanto custaria se a gente fosse pagar por essa exibição com publicidade nas emissoras, nos jornais, nos sites e nas rádios”.

Reis afirmou ainda que o festival é custeado com o apoio de empresas parceiras: “Para vocês terem ideia, até patrocínio para praticamente custear toda a festa nós conseguimos. Conseguimos desenvolver nessa cidade a capacidade de atrair investimentos que ajudam a gente a custear esses grandes eventos”.

Apesar do spoiler das redes sociais, os quatro artistas ainda fazem mistério em relação ao repertório. Ivete só prometeu que vai dialogar com a cidade e com o próprio quarteto. No vídeo publicado por Gil, eles interpretam Palco, música de sua autoria. E Caetano Veloso garantiu que “está ficando lindo”. Quem é doido de duvidar?