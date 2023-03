Ivete, Gil, Caetano e Luedji fazem ensaio do show de aniversário de Salvador

Um encontro para lá de especial que aconteceu ontem (29) deu um gostinho do que o público pode esperar do show que acontece no dia 2 de abril, no Farol da Barra, em comemoração ao aniversário de Salvador. Os cantores Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna se reuniram no estúdio de Durval Lelys, na capital baiana, para o primeiro ensaio coletivo.

Assim como no ensaio, os artistas estarão juntos no palco. O show será dividido entre momentos de duetos e momentos em que os quatro cantarão.

No vídeo do ensaio de ontem, compartilhado nas redes sociais por Gilberto Gil, os artistas aparecem cantando "Palco", canção famosa na voz de Gil. O repertório completo está sendo mantido em segredo, mas os ensaios indicam o que virá.

No último dia 16, Ivete Sangalo fez um ensaio com o filho, Marcelo Sangalo, indicando sua participação no show. Nas imagens, eles apareceram cantando "Muito Obrigado Axé", "A Novidade", "Tigresa" e "Banho de Folhas".

O show acontece em frente ao Farol da Barra, a partir das 19h40, com transmissão ao vivo pelos canais Globoplay (aberto para não-assinantes) e Multishow. Como compartilhou Ivete com exclusividade ao Alô Alô Bahia, a apresentação deve durar uma hora e 45 minutos. “Teremos Salvador como grande protagonista do show e tudo de especial que ela nos dá!”, disse Veveta.

