Ivete lamenta morte de Letieres Leite: "Só aprendi coisas maravilhosas"

O maestro Letieres Leite trabalhou com Ivete Sangalo durante 12 anos. Esteve com ela ainda na Banda Eva e, quando a cantora partiu em carreira solo, ele seguiu junto. Foi músico, arranjador e diretor musical dela até que ele próprio saiu para criar a Orkestra Rumpilezz.

Ivete foi uma das dezenas de personalidades que lamentou a partida de Letieres nesta quarta (26). Em postagem no Instagram, ela disse que "só aprendeu coisas maravilhosas" com ele:

"Meu amigo genial! @letieresleite. Só aprendi coisas maravilhosas convivendo com vc. A Deusa música nos uniu e me presenteou com essa alma linda que é a sua. Estou triste por sua partida. Não esquecerei jamais as inúmeras contribuições à música e à minha carreira, pois o seu talento é poderoso demais. Nossas viagens e nossos segredos Te amo maestro, por tudo e por nossa amizade eterna . Siga em paz".