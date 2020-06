Ivete lançará duas músicas novas: 'Para o Dia dos Namorados e para o São João'

Fãs de Ivete Sangalo, se preparem. A cantora anunciou que lançará duas novas músicas nas próximas semanas. E, segundo a baiana, as canções serão especiais: a primeira é em homenagem ao Dia dos Namorados, celebrado no dia 12, enquanto a segunda será no clima do São João, comemorado no dia 24.

"Vou lançar uma música para o dia 12, Dia dos Namorados. Uma música muito gostosa. E também vou lançar outra para o dia de São João. Vou fazer uma live neste dia e lançarei a música. Amo as festas de São João, é a minha festa preferida", comentou Veveta, durante live com Eduardo Sterblitch, terça-feira (2), pelo Sterblitch Não Tem um Talk Show: O Talk Show.

Durante o programa, a cantora também teceu elogios ao filho mais velho, Marcelo, de 10 anos. "Ele tem muito humor e uma presença maravilhosa. É adepto dos memes. Passa o dia inteiro fazendo memes para mim. Ele compreende o humor, não é um cara que você precisa explicar. Ele é um menino que compreende as coisas".

Ivete durante a live do talk-show digital de Eduardo Sterblitch

(Foto: Reprodução)

Aliás, na época em que Marcelo ainda era bebê, Ivete costumava a criar canções. "Eu amentava meu filho compondo músicas para ele. Fiz uma canção sertaneja. Fazia de tudo, samba, rock, mas esta sertaneja foi um hit entre a gente", falou.

Veveta ainda comentou sobre como tem sido passar a quarentena com filhos. Além de Marcelo, ela é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 2 anos. "A gente tem que ser responsável. Temos que ter a responsabilidade de nos acessar, descobrir nossas virtudes e defeitos. Nem sempre fazemos isso".