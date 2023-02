Ivete pede ajuda para vítimas da chuva em São Paulo em última apresentação no circuito Barra-Ondina

O tempo fechado em Salvador nesta segunda-feira (20) de Carnaval não impediu a cantora Ivete Sangalo de sacudir o Circuito Barra-Ondina no seu último dia de folia nas ruas. Puxando o bloco Coruja, Veveta iniciou o trajeto fazendo um apelo pelas vítimas das fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo.

"Antes de começar eu queria falar sobre as chuvas em São Paulo. Estamos aqui na Bahia curtindo, é um privilégio, mas vamos ajudar. Vou divulgar nas minhas redes sociais canais para fazer Pix e doações. Vou colocar nas redes sociais instituições sérias onde doar. Estamos todos juntos nesse país", disse.

A cantora foi saudada por uma multidão logo que apareceu no trio. A música escolhida para o início da apresentação foi Pequena Eva.

Ao passar pelo Camarote 2222, Veveta voltou a se declarar para o cantor Gilberto Gil, que acompanhava da varanda ao lado da esposa, Flora Gil, e do ex-jogador argentino Sorin. "Te amo", disse em direção a Gil.

Em cima do trio, o filho Marcelo integrou a percussão da banda de Ivete. No chão, os foliões esqueceram do tempo fechado.

O servidor público Felipe Dourado, 33, vestiu-se de Coruja para aproveitar o bloco puxado por Ivete. "A expectativa para curtir esse último dia de Veveta está muito grande", disse.

Outros encontraram mecanismos para driblar a chuva. O avaliador do TJ-BA, Romildo Pereira, não pensou duas vezes e colocou a capa de chuva para se proteger. "Hoje não tem tempo ruim", brincou ele antes de completar: "Eu amo Ivete, me chamam até de Ivete da Avenida Sete", brincou.





