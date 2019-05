Ivete posta foto com os três filhos: 'não poderia ser mais feliz'

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais para comemorar o Dia das Mães. Ela postou uma foto abraçando os três filhos: Marcelo, o primogênito, e as gêmeas Marina e Helena.

"Eu não poderia ser mais feliz! Ser mãe é tão bom, tão especial. Aprendo tanto com meus filhos e agradeço a Deus todos os dias e por esses tesouros que ele me deu", escreveu a cantora.

Ivete ainda aproveitou o momento para homenagear as mães. "A todas as mamães do mundo inteiro o meu amor e respeito por tudo que são e representam em nossas vidas", completou.

Artistas como Leo Santana comentaram a postagem. "Oooo mô Deus", publicou o Gigante. A digital influencer Maíra Charken também elogiou a publicação. "Amo uma família", escreveu.

Os fãs não deixaram de falar sobre a semelhança entre Ivete e os rebentos. "O mais velho é Ivete escrito", disse uma seguidora. "Nessa foto vemos quatro Ivetes", postou outra, aos risos.