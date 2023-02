Ivete promete celular novo após folião ser roubado: 'Deixa levar'

Ivete Sangalo prometeu um celular novo a um folião que foi roubado enquanto curtia o bloco Coruja, no sábado (18), no circuito Dodô (Barra/Ondina). De cima do trio elétrico, a cantora viu o momento em que o homem perseguia o suspeito. Ela chamou a polícia e pediu para que a perseguição fosse encerrada.

"Separa aí, por favor, calma, por favor. A polícia tá chegando aqui", disse. Em seguida, Ivete chamou o rapaz que tentava perseguir o ladrão. "Ei, você de blusa branca, não vale a pena, volte. Lhe roubaram, não foi, meu filho?", questionou a cantora.

''Roubaram seu celular? Venha aqui que eu te dou um celular''.

O povo da "pipoca" comemorou a promessa de Veveta, mas ela repreendeu. A cantora orientou que as pessoas sempre mantenham calma durante casos como esse, e afirmou que não vale a pena colocar a vida em risco por um celular.

"Não, isso não é engraçado, não, isso não é massa. Isso é tudo, menos massa. O que eu quero dizer é uma coisa: o celular não vale nada. Deixa essa por** levar o celular. Você foi correndo atrás nessa emoção, depois esse cara faz um mal a você, esqueça isso", falou.

mais que um celular, que texto que ivete deu no boy pic.twitter.com/gVAaXBnGPw — é muita antena; e ninguém antenado (@eduardinhosena) February 19, 2023

A cantora chamou o folião para curtir o resto do percurso em cima do trio e ofereceu uma cerveja para ele.

''Dê uma cervejinha para ele se acalmar, ele está laranja de tanto nervoso'', brincou.

A humorista Dani Calabresa também teve o celular furtado durante o Carnaval de Salvador. Eu sua conta no Instagram, ela postou uma mensagem avisando sobre o roubo do celular, que ocorreu enquanto se deslocava para o Bloco da Anitta, na sexta-feira (17).

"É isso. Eu estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Eu fui furtada, mas é Carnaval!", disse Dani.