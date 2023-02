Ivete puxará trio em três dias de Carnaval de Salvador 2023: confira datas e horários

Celebrando o retorno da maior festa de rua do planeta, a cantora Ivete Sangalo irá desfilar em cima do trio em três dias de folia no Carnaval de Salvador de 2023, todos no cicuito Barra-Ondina.

Na quinta-feira (16), Veveta faz a abertura oficial da festa sem cordas, sendo o primeiro trio a desfilar, às 16h. No sábado (18) e na segunda (20), ela comanda o Bloco Coruja, a partir das 15h45 e 17h30, respectativamente.

Além de Salvador, Ivete ainda vai agitar os foliões na We Love Carnaval, em Belo Horizonte (MG), no dia 19, e no Oba Festival, em São José do Rio Preto (SP), no dia 21.

"É muito necessária nessa retomada. A gente vai se reconectar uns com os outros, através da música, da dança, do encontro, do estar junto. A necessidade de olhar o outro e se divertir com o outro, a pandemia fez a gente ficar nessa solidão, nessa solitude e se acostumar um pouco com isso. A gente precisa se desacostumar e se reconectar", diz a cantora.

Tema

Com o tema “De Volta Para o Futuro”, Ivete vai para o circuito com seu recém lançado EP Chega Mais, um verdadeiro convite ao Carnaval. Cria Da Ivete, Só Love Na Cabeça, Rua da Saudade, Se Saia e Batucada, músicas que retratam as sensações e os sentimentos dessa festa.

"Estabelecemos essa metáfora que o nome do filme provoca, que é uma reflexão sobre estarmos voltando para os trilhos, retomando a caminhada para o futuro", explica Ivete.

Figurinos

O figurino terá inspiração no retro futurismo, uma ideia romântica do futuro. Com direção criativa da stylist Patrícia Zuffa e da própria Ivete, visitaram o passado para buscar inspirações que serão assumidas pela cantora em cada um dos looks, são eles: Space Cowgirl, Alien e Space Driver.

Trio

Na cenografia do trio, realizada por Ray Vianna, formas geométricas, inspirações futuristas, com luzes brancas que contrastam com o colorido do carnaval transformaram um caminhão em algo excepcionalmente diferente, que promete surpreender os foliões.

“A cenografia é muito expansiva, ela tira a forma total do trio. As pessoas vão olhar e dizer: o que é isso? Que forma é essa? A gente quis surpreender. São triângulos, pirâmides, formas interligadas, como um grande quebra-cabeça. E todas elas brancas e acesas, em um contraste com tantas cores presentes no Carnaval, nosso elemento branco vem botando as pontas pra fora, ele vem chegando mesmo”, explica Ray.

