Ivete Sangalo abraça fã cadeirante fora do palco e emociona plateia

A cantora Ivete Sangalo não cansa de surpreender quando o assunto é amor pelos fãs. Desta vez, a baiana estava realizando um show no Rio de Janeiro, no último sábado (3), quando uma criança de cadeira de rodas foi agraciada com a presença da artista.

Durante a apresentação, Ivete Sangalo avistou o garoto e resolveu descer para conhecer a criança mais de perto. Todo o ato foi gravado pelos fãs, que ficaram emocionados com a inclusão da artista. ]

Os familiares do menino ficaram do lado para conter a alegria do fã-mirim, além da mãe do pequeno que não aguentou e desabou a chorar.