Ivete Sangalo aparece em momento raro com as filhas com diversas abelhas

A cantora Ivete Sangalo raramente aparece com as duas filhas, Marina e Helena, nas redes sociais. No entanto, na noite desta terça-feira (25), a baiana conseguiu agitar a internet ao surgir com as meninas e com o marido, Daniel Cady.

Os quatro estavam sorridentes, brincando com diversas abelhas que fazem parte da apicultura da família. As meninas, de 4 anos, estavam felizes em um meliponário, que é um espaço para criação de abelhas sem ferrão.

Em um determinado momento do vídeo, Helena sai do colo da mãe e brinca com os insetos, comentando que adora as abelhas. O casal começou a criar as abelhas ainda durante a pandemia da covid-19, em Praia do Forte.