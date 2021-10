Ivete Sangalo canta ao lado de Elba Ramalho e Rogério Flausino em Trancoso

Quem circulou por Trancoso, nessa sexta-feira (15), pôde se surpreender com um encontro especial. A cantora Ivete Sangalo, que está passando férias no vilarejo de Porto Seguro, apareceu no restaurante Cantinho Doce, em pleno Quadrado, e cantou ao lado dos artistas Elba Ramalho e Rogério Flausino.

Ivete, como já adiantado pelo Alô Alô Bahia, alugou uma super residência por lá, de frente à praia, para descansar durante esta semana. Está curtindo a temporada ao lado de familiares e pouquíssimos amigos.