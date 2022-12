Ivete Sangalo celebra Natal com a família em Praia do Forte: 'É tempo de esperança'

A cantora baiana Ivete Sangalo publicou na noite deste sábado (24) uma foto com a família reunida, na casa da Praia do Forte, no Litoral Norte, durante as comemorações da véspera de Natal.

Na publicação em que aparece ao lado dos filhos (Marcelo, Marina e Helena ), do marido Daniel Cady, dos irmãos e outros parentes, a artista desejou um "Natal de amor" e disse ser tempo de paz e esperança.

"Um natal de amor, a presença maravilhosa de Deus em nossas vidas. Desejo todo o amor do mundo e um tempo de Esperanca e muita paz", diz a legenda.