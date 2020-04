Ivete Sangalo comanda sarau pop e conectado

Desde que as lives se tornaram uma rotina na nossa realidade de quarentena, os fãs de Ivete Sangalo têm pedido uma apresentação da cantora. Ela já vinha fazendo pequenas participações, mas neste sábado (25) marca sua entrada no formato. E em grande estilo. Ivete é a primeira convida do #EmCasa, projeto multiplataforma que terá exibições simultâneas de shows na TV Globo (os primeiros 15 minutos), Globoplay, Multishow, além de redes sociais.

O programa será transmitido diretamente da casa de Ivete."Ás lives são uma forma de nos aproximar nesse momento. Desde o convite, a Globo e eu começamos a estruturar juntos como fazer algo muito legal, respeitando todas as medidas de prevenção da OMS. Estou feliz demais com esse projeto multiplataforma porque vou conseguir alcançar muita gente, dentro e fora do país", afirmou Ivete.

Batizado de Ivete Sangalo em Casa, o programa vai mostrar um pouco da intimidade da artista, fazendo coisas gente como a gente, como cozinhar e se exercitar. Tudo costurado com muita música, claro. “Vamos fazer um Carnaval na sala, na cozinha, no banheiro, vai ser um auê”, prometeu Ivete, que montou um set list levando em conta os pedidos dos fãs.

Boninho, diretor de Variedades da TV Globo e responsável artístico do projeto, diz que Ivete foi escolhida para o pontapé, devido à sua personalidade acolhedora. “Será um grande bate papo musical. Um sarau pop, com Ivete na intimidade da sua casa, cantando clássicos da sua carreira e músicas que conversam com esse momento que todos estamos vivendo”, disse.

Ivete disse que pretende levar um momento de distração em meio à tantas notóicias tristes, e convoca os fãs para ajudar. “Precisamos passar por esse momento difícil. Quero levar alegria para as pessoas que estão em casa, mas não podemos nos esquecer daqueles que mais sofrem e que mais precisam da nossa ajuda agora! Então, espero que quem possa doe ou ajude da forma que for. Precisamos sair dessa melhores!”, disse.

Durante todo o show, o público será convidado a conhecer a plataforma ParaQuemDoar.com.br, criada e lançada recentemente pela Globo para quem deseja apoiar institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão trabalhando para minimizar os impactos da pandemia.

Bete-Bola com Ivete

1. A música sempre esteve presente em momentos importantes da sociedade. E, mais uma vez, se tornou uma válvula de escape e um movimento de união. Como artista, como está sendo participar deste momento?

A música e a cultura são coisas muito importantes sempre. Fico feliz de saber que o meu trabalho e de meus colegas músicos podem e conseguem ajudar tanto as pessoas, principalmente em um momento como esse, seja como distração ou como uma mensagem de esperança.



2. Como está a sua quarentena? Conte um pouco do que tem feito, sua rotina.

Estou fazendo um pouco de tudo, mas principalmente aproveitando esse momento para ficar junto da minha família. O mundo vive uma situação complicada e precisamos nos manter unidos e positivos porque tudo vai passar!



3. Qual o recado que você gostaria de passar para seus fãs? Qual é o seu desejo com essa live?

