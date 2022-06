Ivete Sangalo comandará super festa de Réveillon em Miami

Apesar de ser uma das atrações do Festival Virada Salvador, Ivete Sangalo não fará a contagem regressiva do evento, como aconteceu nos anos anteriores à pandemia. De acordo com informações exclusivas obtidas pelo portal Alô Alô Bahia, a cantora passará a virada de ano nos Estados Unidos.

Por lá, o destino será Miami, onde Ivete se apresentará no Island Gardens, complexo de lazer com restaurante, marina de luxo e espaço de eventos à beira-mar com vista exclusiva para o horizonte da cidade na Flórida.

Ivete se apresentará no Island Gardens (Foto: Divulgação)

A ideia é que a festa reúna outras mega atrações para o público curtir em camarotes All Inclusive, sob o comando da artista baiana, que será a principal atração. “Ivete terá um Réveillon para chamar de seu e será um fim de ano numa experiência única em Miami. Um Réveillon brasileiro criado para o mundo”, resumiu uma fonte segura em contato com o Alô Alô Bahia.

Notícia originalmente publicada no site Alô Alô Bahia