Ivete Sangalo comandará temporada 2020 do Música Boa ao Vivo

Um dos maiores nomes da música brasileira estará à frente de uma temporada especial do Música Boa ao Vivo, programa do Multishow que promove encontros musicais. Ivete Sangalo será a apresentadora da atração, que tem estreia marcada para 24 de março. Serão 3 meses de shows e mistura de ritmos comandados pela estrela baiana ao vivo, todas as terças-feiras.

A última temporada do programa, comandada pela cantora IZA, foi encerrada no dia 6 de agosto, com shows de Simone e Simaria, Matheus & Kauan e Gloria Groove. O Música Boa Ao Vivo estreoi no dia 29 de abril de 2014, sob comando de Thiaguinho. Entre 2016 e 2017,foi Anitta quem apresentou o programa, seguida por IZA, entre 2018 e 2019.

O programa apresenta shows inéditos, onde os convidados apresentam clássicos nacionais e internacionais, canções próprias, além de fazerem parcerias especiais onde ritmos como MPB, pop, funk, sertanejo, rock, axé, pagode e forró se misturam.