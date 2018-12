Ivete Sangalo comemora 25 anos de carreira no Festival de Verão

Depois de amar, sofrer e dar a volta por cima com Xand Avião, Wesley Safadão e Jorge e Mateus, bater o cabelo com o DJ Alok, quem for ao Festival de Verão 2018 (FV 18) amanhã poderá sair do chão com a ‘mainha’ Ivete Sangalo. Em seu primeiro show após a gravação do DVD de 25 anos de carreira – o Live Experience - em São Paulo (SP), a veterana deve comemorar no Festival as bodas de prata junto aos fãs baianos.

Sua história, inclusive, se confunde com a do evento musical: ela é o único nome presente em todas as edições da festa que começa neste sábado (8). No 20º ano do Festival, a estrela da axé music promete um show de aproximadamente 1h30 repleto de canções consagradas da carreira, além de canções mais recentes e inéditas, que serão apresentadas ao público neste sábado, na gravação no Allianz Parque.

“São 25 anos de uma carreira maravilhosa e vitoriosa. Tenho muita sorte no desempenho dessa vida musical. É massa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então não é meu trabalho. Trabalho é o deslocamento, desfazer mala, pegar voo... Mas a música, o contato com público... Isso tudo é uma sorte da zorra que eu tenho”, falou a artista em conversa com o CORREIO em julho.

No repertório do FV 18, a artista vai cantar o sucesso Um Sinal, parceria com o trio de irmãos Melim que já alcançou a marca de 30 milhões de streamings nas plataformas digitais, e deve apresentar músicas inéditas.

A expectativa é que ela cante aqui alguma das faixas novas: O Amor Venceu, que Ivete fez para cantar com Marília Mendonça; Gota no Oceano, com a participação de Ferrugem; Mainha Gosta Assim, faixa que terá participação de Léo Santana; e Meu Peito Dispara, uma parceria com Gigi e Radamés, que Ivete compôs quando estava grávida.

“Apesar da pouca idade, Marília parece que já viveu muita coisa! Eu gosto de ouvi-la cantar, me emociona. Pro Ferrugem, fizemos um samba-reggae, a pedido dele, a voz dele é inacreditável. Já Brian e Alejandro, se pudesse, estariam em todos os meus projetos, admiro demais o trabalho dos dois. E o Léo, quando ouvi a música, vi que era a cara dele”, conta Ivete. Essa Distância, que alguns fãs já conhecem, abre o show no Allianz e pode estar na setlist do FV. A apresentação de sábado inclui ainda regravações de artistas consagrados como Tim Maia e Roberto Carlos.

Comemoração na Bahia

A comemoração das bodas em terras baianas, portanto, começa oficialmente amanhã. “Vão ser muitos momentos, incluindo a gravação e o pós. Existe toda uma experiência que vai englobar a comemoração 25 anos de carreira. Além da presença exclusiva na minha terra, vão ter muitas coisas na Bahia. A gravação será em São Paulo porque é um centro de encontro e o país inteiro pode estar ali. Na Bahia, tenho outras festas e o Carnaval”, explicou Ivete.

Um dos momentos mais esperados do show de SP é a parceria surpresa com Claudia Leitte. “Insistem em colocar uma disputa que não existe e nunca existiu. Somos cantoras, apaixonadas pelo que fazemos e nunca houve nada entre nós. Tanto eu, como ela, trabalhamos para o público e queremos trazer nosso melhor sempre”, disse Claudia ao jornal Extra.

Claudia Leitte e Ivete Sangalo

“Estamos há muito tempo esperando por esse momento”, conta o blogueiro Ricardo Nascimento, 23 anos, que administra o Instagram Hóspedes do Mundo Oficial (@hospedesdomundooficial) ao lado do modelo Paulo Silva, 24, e é fã da cantora desde pequeno. “Vai ser uma loucura. Vamos para São Paulo para gravação do DVD sábado e voltamos 12h de domingo para ver o show do Festival. Se atualmente a gente viaja pelo mundo uma das principais motivações é ela. Minha paixão começou por causa do jeito espontâneo dela e, é claro, por causa da música”, completa.

Ivete e os fãs Paulo e Ricardo: eles vão para São Paulo e voltam para o FV neste domingo (8)

Ricardo revela que já foi em várias edições do FV só para ver a ídola. Desta vez, ele acredita que amanhã Ivete fará um resumo do show de SP para que a população local sinta o clima da Live Experience. “Ela vai deixar um gostinho de quero mais justamente para a turnê . Mas acho que vai fazer um pouco do DVD para o povo daqui poder sentir o clima. Só de falar me arrepio. Estou ansioso para ver a reação do público de Salvador ao ouvir a nova música Teleguiado Pelo Som do Trio Elétrico, que resgata um pouco daquele axézão”, fala.

Blogueiro Ricardo Nascimento: dose dupla de Ivete neste fim de semana

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV18)

Quando:

Sábado (8): Rael, Anitta, Natiruts, Nação Zumbi, Inner Circle, Alpha Blondy e Planet Hemp;

Rael, Anitta, Natiruts, Nação Zumbi, Inner Circle, Alpha Blondy e Planet Hemp; Domingo (9): Xand Avião, Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Alok, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima;

Horário: 14h (abertura dos portões); shows começam às 15h45 e duram cerca de 1h15 cada

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso:

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Clube Correio (Mix): 60% sábado e 50% domingo.

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)