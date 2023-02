Ivete Sangalo dedica Carnaval a Preta Gil: 'Te amo, ano que vem você vai estar aqui"

A cantora Ivete Sangalo fez uma declaração a Gilberto Gil nesta quinta-feira (16), ao passar em frente ao Camarote Expresso 2222, na Barra, onde desfila puxando a pipoca nessa abertura do Carnaval.

"Gil, te amo, Gil. Você sabe como tô nesse momento, coração batendo aqui", disse ela. "Te amo demais, feliz Carnaval pra gente", continuou, fazendo o público cantar em homenagem ao artista.

Depois, Ivete aproveitou para enaltecer Gil. "Que me desculpem os outros artistas, mas você é o meu amor, minha paixão, meu ídolo maior. Maior músico desse pais, você é foda. Canta lindo, dança lindo, compõe lindo. Você é generoso, cuida da gente. Eu te amo. E te agradeço por um dos presentes mais lindos que você me deu: minha Pretinha Gil. Preta Gil! Eu dedico meu Carnaval a você, minha Pretoca! Eu te amo muito", disse. "Ano que vem você vai estar aqui nesse Carnaval botando pra quebrar".

A cantora ainda revelou que Flor, filha de Bela Gil e neta de Gil, está curtindo o Carnaval com ela no trio. "Florzinha está aqui comigo. Deixe comigo, que aqui é coisa de família".

Em janeiro, Preta Gil revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com um câncer no intestino. A famosa estava internada em uma clínica do Rio de Janeiro para tratar de um desconforto abdominal, quando recebeu a notícia da doença. Ivete foi uma das famosas que deixou uma mensagem de apoio na ocasião. "Minha irmã, minha Pretinha linda. Vc sabe bem como uma guerreira , forte e potente como vc já sabe como tudo isso vai ser. Deus contigo em cada passo que vc da. Estou aqui sempre, por vc a qualquer hora e momento . Te amo infinito meu amor", escreveu.

