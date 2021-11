Ivete Sangalo disse sim ao chamado do Rei Roberto Carlos

Ivete Sangalo e Roberto Carlos vão cantar juntos de novo (Foto: Divulgação)





Disposto a fazer um especial de fim de ano para ficar na história, Roberto Carlos quer reunir a nata da música popular brasileira. Para isso, convidou os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia, além de Chico Buarque de Holanda - a produção está tentando ajustar as agendas. Agora foi a vez de Ivete Sangalo ser convidada e dizer sim. Ela aceitou participar da gravação do programa que acontece no final desse mês no Projac e vai ao ar dia 23 de dezembro. Aliás, Ivete teve uma participação num especial do Rei cantando com ele a música Se Eu Não te Amasse Tanto Assim. Foi um grande momento e os dois ficaram visivelmente emocionados. Por falar em Ivete, ela está gravando a segunda temporada do The Masked Singer Brasil, que foi um sucesso e a partir de 2022 vai entrar na programação de domingo na TV Globo.





Música Instrumental faz a trilha sonora do 15º Festival Tempero no Forte

Nos dias 26 e 27 de novembro, acontece o Música Instrumental com Tempero dentro do 15º Festival Tempero no Forte. A abertura será na Praça do Coreto da Vila, dia 26, com Franklin Araújo, às 19h30. O artista, que trabalha com Claudia Leite, terá a participação de seus filhos Lyn, na escaleta, e Heitor Araújo, na guitarra. Depois, às 21h, é a vez da Live 7 com sua eletropopmusic. Na mesma noite tem a Orquestra Sinfônica Metropolitana de Mata de São João, às 20h30, no palco do Projeto Tamar. No sábado, dia 27, às 19h, a Charanga de Metais de Mata de São João desfilará por toda à Vila. Em seguida a flautista Morgana Moreno e o violonista Marcelo Rosário, às 19h30, no Palco da Praça do Coreto. Ainda no Coreto, às 21h, tem a banda Os Suspeitos. No Projeto Tamar, Laurent Rivermales Jazz Trio, formado pelo baterista francês Laurent e os baianos Nino Bezerra, no contrabaixo, e o pianista Isaías Rabello, às 20h. No encerramento, se apresenta o guitarrista autodidata paulistano Marcinho Eiras, às 21h.





Bell Marques fecha programação do Folia no Park em Jurerê

O cantor Bell Marques é a última atração anunciada do Folia no Park, que acontece em Jurerê Internacional, em Florianópolis. O evento terá apenas atrações ligadas à cena da axé music. Bell vai se juntar aos grupos Harmonia do Samba, de Xanddy, Parangolé, de Tony Salles e Timbalada, com a dupla Denny Dennan e Buja Ferreira. O evento acontece nos dias 28 e 29 de janeiro de 2022 no Music Park, na capital de Santa Catarina. O Folia no Park é mais uma realização que leva a assinatura do Grupo ALL, leia-se Dorani Caramole, Artêmio Junior e Renato Galo, o mesmo que realiza o Folianópolis, sempre no mês de novembro, e que está entre as três maiores micaretas do Brasil. Antes do Folia no Park, o Grupo ALL também promoverá o show da Banda Eva, dia 28 de novembro na capital de Santa Catarina.









Zélia Duncan ao vivo



O canal fechado Arte 1 exibe hoje o show Pelespírito, de Zélia Duncan, para os assinantes e também para o público em geral, pelo YouTube. O espetáculo marca os 40 anos de carreira da cantora, e a estreia será no Theatro São Pedro, em São Paulo. Ela será acompanhada do poeta e músico pernambucano Juliano Holanda e do produtor Webster Santos.





TUM-TUM-TUM*

1 Jammil - Uma História de Sucesso é o nome da primeira parte do EP com cinco canções que vai comemorar os 25 anos da banda com uma playlist especial. Neste trabalho agora com o vocalista Rafael Barreto, o público vai ouvir canções que marcaram a história da banda como Ê Saudade, Celebrar, Chuva na Janela, Minha Estrela e Milla. O lançamento é hoje.

2 O grupo Axé Moi anunciou mais três atrações para o Carnaporto Axé Moi 2022: Barões da Pisadinha, Timbalada e Psirico. Eles vão se juntar a Parangolé, Léo Santana, Harmonia do Samba, Dennis DJ e Bell, em comemoração aos 25 anos do Carnaporto. No próximo sábado ocorrerá a virada de lote do Carnaporto Axé 2022. Informações: contato@axemoi.com.br ou telefone (73) 3288-8922.

3 O cantor carioca Alexandre Thai lança hoje o clip da música Tudo a Ver (Alexandre Thai, Ailton Assunção e Daniel da Hora), com participação de Tuca Fernandes. Gravado em Salvador e dirigido por Tiago Picado, o trabalho traz imagens do Farol da Barra, Dique do Tororó e alguns outros cartões postais da cidade. Puxador de trio elétrico e compositor, Alexandre Thai é um apaixonado declarado da axé music.