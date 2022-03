Ivete Sangalo diz que não usa drogas e associa energia à vida saudável

A cantora Ivete Sangalo, 49, afirmou em uma live que fez com o marido Daniel Cady no último domingo (27) que muitas vezes é questionada sobre um possível uso de drogas durante seus shows, a fim de manter a energia em palco.

"Já houve muitos momentos em que as pessoas duvidaram da minha energia: 'Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?'", afirmou a baiana. No entanto, segundo ela, sua energia é consequência de uma série de hábitos saudáveis diários, especialmente em relação à comida.