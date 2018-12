Ivete Sangalo anunciou Claudia Leitte como convidada para a gravação do seu DVD Live Experience, na última quarta-feira (4). O registro vai acontecer no próximo sábado (8), no estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.

"Que delícia essa lindeza com a gente", escreveu Ivete. Ivete revelou o projeto musical em junho deste ano e vai cantar, também, ao lado de Leo Santana, Brian MCKnigh, Marília Mendonça, Ferrugem e Alejandro Sanz.