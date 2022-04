Ivete Sangalo e Daniel Cady prestigiam festa em Praia do Forte

O nutricionista Daniel Cady e a esposa, a cantora Ivete Sangalo, estão passando o feriado de Semana Santa em Praia do Forte (BA), onde possuem uma casa de veraneio. Neste sábado (16), prestigiaram os shows da banda Jota Quest e do cantor Jau, durante evento realizado no Castelo Garcia D´Ávila. “My love”, disse Daniel ao compartilhar uma foto ao lado de Ivete durante o evento.



Os dois estavam com camisetas da loja virtual do próprio nutricionista. A marca tem o objetivo de valorizar e ajudar a proteger o meio ambiente. “Em parceria com a SOS Mata Atlântica, vamos plantar uma árvore para cada pedido feito na loja (loja.danielcady.com.br)”, afirma Cady em publicação onde apresenta as t-shirts, que possuem selo de qualidade Reserva e são feitas de 100% algodão brasileiro.

