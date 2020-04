Ivete Sangalo e Whindersson lançam clipe de 'Coisa Linda', gravado em casa

Ivete Sangalo e Whindersson Nunes lançaram nesta quarta-feira (29) o clipe de Coisa Linda, dueto incluído no EP O Mundo Vai, da cantora baiana. O vídeo mostra a tela dividida entre os dois cantores e os integrantes da banda de Ivete, que gravaram suas partes em casa.



Ivete e Whindersson cantam os encantos do amor na letra da canção. "Depois dessa loucura, dessa nossa correria/ Curtir o seu sorriso é a melhor parte do dia/ Você não tem ideia do bem que você me faz", dizem em um trecho.

O clipe foi lançado no mesmo dia que o comediante anunciou a separação de sua mulher, a cantora Luísa Sonza. Os dois se casaram em fevereiro de 2018, e revelaram a decisão de se divorciar através das redes sociais.

"Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar", diz trecho.

Eles afirmam que não existe "um motivo maior". "Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor", escreveram os artistas.