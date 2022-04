Ivete Sangalo fará show especial dentro do Salvador Shopping

Para celebrar o Dia das Mães, no dia 8 de maio, e os 15 anos do Salvador Shopping, no dia 22 do mesmo mês, o centro de compras preparou uma campanha que vai culminar em um show exclusivo de Ivete Sangalo, com serviço all inclusive.

A partir desta quarta-feira (27), compras a partir de R$ 600, tanto em lojas físicas quanto na plataforma Salvador Shopping Online, vão render uma joia em formato de coração e em prata 925 com banho de ródio da joalheria brasileira Monte Carlo (um brinde por CPF) e um Número da Sorte para concorrer a ingressos exclusivos para a apresentação.

No evento, cuja data ainda será definida e que terá cobertura do Alô Alô Bahia, Ivete vai apresentar o novo show "Tudo Colorido", repleto de sons, cores e movimentos, embalando o público com canções autorais e clássicos dos seus quase 30 anos de carreira.



“A campanha abraça duplamente nossos clientes, já que celebra o Dia das Mães, uma das principais datas do varejo, e o marco dos 15 anos do Salvador Shopping, empreendimento de grande porte e importância para a cidade, que se consolidou com um mix de lojas exclusivas e internacionais, polo gastronômico e eventos diferenciados. Estamos muito felizes e com uma expectativa grande em torno dessa ação”, explica o superintendente José Luiz Miranda.

A promoção da joia e do show estará disponível de 27 de abril a 8 de maio, ou enquanto durar o estoque. As trocas serão feitas no posto montado na Praça Central - Piso L1.



Os clientes poderão concorrer ao show entre os dias 9 e 17 de maio, cujo os números da sorte poderão ser trocados através do webapp disponível no site.



O sorteio será realizado via Loteria Federal e os 400 sortudos serão conhecidos em um evento especial e aberto ao público no dia do aniversário do Salvador Shopping, no dia 22 de maio. Os regulamentos poderão ser consultados no site do shopping ou no Posto de Trocas.

