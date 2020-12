Ivete Sangalo faz alerta sobre golpe do Whatsapp usando o nome dela

A cantora Ivete Sangalo usou suas redes sociais para fazer um alerta para seus fãs, parceiros e patrocinadores. Segundo a artista, criminosos estão usando o nome dela para aplicar golpes em pessoas.

"Tem uma pessoa aí ligando pra uma galera, dizendo que eu vou fazer uma live e que precisa de número, não sei o que. Essa conversa mole de WhatsApp, de clonar o WhatsApp. Tem nada disso viu, moçada? Se tem live de mãe, mãe chega e fala", avisa.

A cantora está em sua casa na Praia do Forte, no Litoral Norte baiano, na companhia do marido Daniel Cady e dos três filhos, Marcelo, de 11 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 2.