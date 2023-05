Ivete Sangalo fica chocada com pegação em show na Bahia; assista

A cantora Ivete Sangalo está sempre observando o que os fãs estão fazendo na plateia e, no último sábado (6), conseguiu flagrar uma situação inusitada. Em uma apresentação em Morro de São Paulo, na Bahia, a artista ficou chocada com uma pegação durante o show.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a cantora de Juazeiro arregalando os olhos ao ver que duas pessoas estão se agarrando na plateia. Chocada, ela tira o microfone e tenta confirmar que as pessoas estão se tocando nas partes íntimas.

"Vixe, ele está pegando no pint*. Eu vi. Pegou no p** dele", disse Ivete chocada com a cena e dando risada com as pessoas. Os responsáveis pela pegação não foram filmados.

Nos comentários, diversos fãs se divertiram com a cena de Ivete, que sempre aparece fazendo alguma pérola nos shows. "Ela consegue olhar uma baixaria de longe!", brincou um seguidor. "Eu amo que a rainha está ligada até nas mãos bobas", disse outra internauta.