A cantora Ivete Sangalo flagrou uma cobra passando próxima a sua casa e resolveu compartilhar o momento com os fãs na rede social. No vídeo, enquanto o animal atravessa a calçada em direção ao mato, a cantora se espanta: “Olha que cobra gigante! Olha que linda, caminhando aqui”, disse enquanto aproximava a câmera do animal.

Apesar da tranquilidade de Veveta em chegar bem próximo da cobra, vários artistas e fãs admiraram a coragem de Ivete, e disseram que não conseguiriam chegar tão perto do animal. “ Deus é mais... já tava dura no chão”, brincou a irmã de Ivete, Cinthya Sangalo.

Confira o vídeo compartilhado pela artista:

As cantoras Claudia Leitte e Iza também preferem manter alguns metros de distância. Em um tom bem baiano, Claudia disse “Tá amarrado”e contou que uma cobra também aparece próxima a sua casa para fazer uma visitinha. “Linda mesmo! Mas tu é a Mãe Natureza mesmo, viu? Eu já estava longe”, riu Iza.

A atriz Fabiana Karla brincou e comparou a situação do animal a quarentena enfrentada pelos humanos: “Misericórdia. Mas a bichinha né? Tá super na dela...Deve só ter saído pra ir no mercado ou na farmácia”, comentou.