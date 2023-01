Ivete Sangalo grava EP com show exclusivo para fãs em Salvador

A cantora Ivete Sangalo reuniu os fãs e convidados, na noite desta quinta-feira (5), em um evento fechado, na capital baiana para gravar seu novo EP: "Chega Mais". Acompanhada dos filhos e do marido, a baiana lotou a Casa Pia, na Cidade Baixa.

Os fãs que estiveram no local foram selecionados através de uma ação nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Ivete contou que o EP é especial para o Carnaval.

"É um EP para a gente se divertir. Curtir o verão, curtir o carnaval, tocar em cima do trio. É um repertório que eu já estou preparando para tocar no trio, que fala da nossa relação, do nosso convívio com essa festa que todo mundo ama. Algumas os fãs já conhecem, mas tem coisa inédita", disse a artista.

A cantora contou ainda que havia planejado apenas cinco músicas para a apresentação, mas que poderia se estender e dar um show para os 600 convidados.

"Reza a lenda que são cinco, podendo ser seis, ou sete. Podendo também ser um show. Eu já estou aqui com o fogo no corpo que eu vou gravar o EP, vou emendar com show pra galera porque você sabe que 'mainha' não gosta de ficar quieta", adiantou antes de subir ao palco.