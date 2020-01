Ivete Sangalo lança clipe de Não Me Olha Assim, com participação de Tom Kray

A cantora Ivete Sangalo lançou nesta sexta-feira (31) o videoclipe da música Não Me Olha Assim, uma parceria com o cantor baiano Tom Kray - novo nome artístico de Tomate. A canção faz parte da segunda faixa de novo EP, O Mundo Vai, lançado em 24 de janeiro deste ano. O clipe foi gravado em três instalações do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Assim como no primeiro clipe do EP, chama atenção as trocas de figurinos da cantora. Dessa vez, foram confeccionadas saias de mais de 7 metros de altura, que compõem imagens.

O diretor do clipe, Bruno Ilogti, conta que a proposta era fazer uma releitura de uma Bahia vivida antigamente, de forma pop e contemporânea.

Não Me Olha Assim é uma composição de Luciano Luila, Ivan Lawinscky, Paulo Dutinni, Adenilson Peluso e Arthur Ramos. Sobre o dueto com Tom Kray, Ivete falou que o cantor é amigo e parceiro de longa data, e é sempre uma felicidade em ter ele ao lado.