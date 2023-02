Ivete Sangalo puxa pipoca emocionada e dá início ao Carnval

"Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol". A música cantada por Ivete Sangalo serviu de presságio para esta quinta-feira (16), primeiro dia do Carnaval de Salvador. Às 16 horas, quando a musa subiu pontualmente no trio, o temporal que caiu nas proximidades do circuito Barra-Ondina durante a manhã não dava nem sinal de vista. Com sua tradicional irreverência, Ivete guiou a pipoca diversificada na base da leveza e animação até o final do circuito. Assim foi dado o play no Carnaval 2023.

Para quem acompanhou a pipoca histórica, a sensação era de que a chuva da manhã tinha limpado todos os maus da pandemia. Enfim, depois de dois longos anos, o povo está unido na rua. A reação em meio a catarse, é diferente para cada um. Enquanto uns se emocionaram, outros abriram rodas. Os mais engajados, faziam dancinhas.

Multidão comemorou a volta do Carnaval em grande estilo (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Antes mesmo do sol dar trégua, ainda nas primeiras horas da tarde, as mais fiéis "crias de Ivete" já guardavam seus lugares bem perto do trio, em frente ao Farol da Barra. A amizade de Antônio César e Arthur Ícaro, ambos de 28 anos, se confunde com a paixão que sentem pela cantora. Há 17 anos, eles se conheceram por causa do fã clube "Ivete, você e eu". Turistas vindos de São Luiz, no Maranhão, chegaram em Salvador no mesmo dia da pipoca e não perderam tempo.

"A gente amou a ideia da pipoca para abrir o Carnaval. Gostamos muito mais do que o bloco, que fica muito cheio", disse Antônio César. No caso da autônoma Ana Cristina, 60, a escolha pela pipoca foi pelo peso no bolso mesmo. "A situação financeira não é a mesma de antigamente, quando eu saía em bloco", disse. Acompanhada do sobrinho e de uma amiga, Ana era prova de que a pipoca é democrática e abraça todas as idades.

Foi difícil encontrar quem não se arrepiou quando Ivete subiu começou sua apresentação. “Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular Carnaval de novo”, declarou e, logo em seguida, emendou a primeira música “O mundo vai”.

Até o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, se renderam ao charme de Veveta e dançaram do camarote Expresso 2222, onde entregaram a chave da cidade ao Rei Momo momentos antes.

A mesma emoção sentida por políticos, famosos e fãs não foi deixada de lado pela própria cantora, que a todo tempo comemorava a volta ao Carnaval. Bem próximo do Farol da Barra, Gilberto Gil assistia compenetrado a apresentação na varanda do Expresso 2222.

Para a tristeza do público, o cantor não participou do show, mas Ivete, inevitavelmente, o saudou. “Que me desculpem os outros artistas, mas você é o meu amor, minha paixão, meu ídolo maior”, disse. Ainda em frente ao camarote, Ivete mandou uma mensagem para Preta Gil, filha do cantor. “Eu dedico meu Carnaval a você, minha Pretoca”, falou. Em janeiro, Preta revelou que foi diagnosticada com um câncer no intestino e está em tratamento.

Enquanto o trio seguia em linha reta, parecia que o povo ainda estava mais contido. A sensação foi de que o Carnaval só começou de verdade quando todo mundo se espremeu na subida da ladeira do Morro do Cristo. Cordeiro empurrando de um lado, os foliões do outro e Ivete levando a pipoca ao som das suas músicas mais animadas, como “Se Saia” e “Só Love na Cabeça”.

Até “Zona de Perigo”, forte candidata ao Troféu Bahia Folia de melhor música do Carnaval, participou do repertório da cantora. Claro que quem sabia a coreografia não ficou parado, mas o povo se animou mesmo nas diversas vezes que Veveta puxou “Cria de Ivete”, sua aposta para ser a música da folia.

No que depender da fã Elisângela Gomes, 40, Ivete já é vencedora. Com máscara e camiseta estampadas com o rosto da ídola, ela acompanhou o trio boa até o aperto da ladeira começar. Cadeirante e utilizando cilindro de oxigênio, dizia para quem ousasse perguntar se não estava cansada. “Eu sou fã de Ivete desde os tempos da Banda EVA”, declarou. Para acompanhar a pipoca da ídola, vale tudo. Elisângela saiu de Simões Filho, onde mora, sozinha para acompanhar a rainha.

Convidados agregam o percurso e animam multidão

Quando Ivete começa a cantar, é difícil não se render ao balanço dos quadris e o sorriso no rosto. Com famosos, não é diferente. Ainda no início do circuito Dodô, o cantor de piseiro João Gomes desceu do trio da cantora e se jogou na pipoca com amigos e a namorada. Sorridente, distribuiu acenos e tirou fotos com quem pedia. De cima de um camarote, um pouco depois, cantou um dos seus maiores hits, “Meu Pedaço de Pecado”, com a cantora. “Nunca vi nada igual a isso aqui”, falou e levou o público ainda mais à loucura.

A participação mais aclamada da noite, no entanto, foi Pabllo Vittar, que subiu no trio um pouco depois do Morro do Gato. A essa altura do campeonato, quem não estava animado de álcool, cantava e dançava por osmose. Ivete e Pabllo cantaram sua música em conjunto, “Lovezinho” e não teve quem ficasse parado.

O ator José Loreto se apresentou como o personagem Lui Lorenzo que interpreta na novela da TV Globo, Vai na Fé. Apesar de parecer nervoso, o ator foi bem recebido pela musa e cantou sua música tema da telenovela, “Pool Party do Lui”. Ainda não há previsão de quando a cena será exibida. A cantora Priscila Alcântara também fez uma participação.

*Com a orientação de Monique Lôbo.