Ivete Sangalo recebe parabéns de Mariah Carey no aniversário

Os laços entre Ivete Sangalo e Mariah Carey parecem estar se estreitando. Após Ivete ter sido seguida por Mariah, no final do ano passado, as duas artistas voltaram a interagir na última segunda-feira (27), dia do aniversário de Ivete. A pop star americana fez questão de desejar felicitações à baiana e esceveu "Feliz aniversário".

Foto: Reprodução / Instagram





Tudo começou quando Veveta passou a comentar várias postagens de Mariah como se fossem muito íntimas, até que sua estratégia deu certo e ela foi notada pela estrela da música pop. A interação das duas eventualmente acontece na rede social, quando ambas trocam likes em postagens pontuais. Relembre a reação de Ivete ao receber o follow de Mariah: