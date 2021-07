Ivete Sangalo revela detalhes sobre a estreia do Música Boa em Salvador

Pela primeira vez, Salvador vai receber o programa Música Boa Ao Vivo - Temporada Especial Ivete Sangalo que, como o nome já diz, terá apresentação da festejada cantora baiana. “Estou muito feliz. Uma farra massa de ser aqui em Salvador. Tem gente que diz que vai de moto, de bike para o programa. Com tanto tempo sem se encontrar, tá rolando uma carência real”, confessou Ivete, em evento on-line para jornalistas de todo o Brasil, na tarde desta quarta-feira (7). “Pense que balaio de gato gostoso?”, brincou.

A sétima temporada que estreia terça-feira (13), Dia Mundial do Rock, às 20h30, no Multishow, une a necessidade imposta pela pandemia e um desejo antigo da artista de receber seus conterrâneos “em casa”. A estreia do programa, que terá 12 episódios exibidos todas as terças-feiras, no mesmo horário, terá a participação de Carlinhos Brown, Os Barões da Pisadinha, Pitty e Jau.

“De fato, sempre foi um sonho meu. Salvador, um lugar onde tudo acontece de forma linda, vai experimentar um gosto diferente de ter um programa de porte nacional, sendo transmitido toda semana. Isso movimenta muita coisa bacana para a Bahia. É uma tendência trazer tudo pra cá, por uma necessidade minha, uma paixão”, contou Ivete.

Em seguida, a artista agradeceu o privilégio. “Tenho uma carreira muito vencedora e tudo o que puder trazer para meu lugar, que movimenta minha alegria, vou fazer”, completou. O segundo programa terá participação de Léo Santana, Durval Lelys, Xand Avião e Zé Vaqueiro e, entre os convidados já confirmados para os próximos episódios, estão Claudia Leitte, Wesley Safadão, Banda Eva, Gloria Groove e Mari Antunes.

Menines da Bahia

Durante o evento de divulgação do Música Boa, Ivete também elogiou nomes baianos como Majuh – cuja “voz linda e performance deixa a gente inebriado” – e Luedji Luna – “uma artista linda, com repertório muitíssimo sofisticado”. Sem entrar em detalhes, a anfitriã apenas mandou seu recado, aos risos: “Prepara que a gente vai chegar de galera!”.

“Tem muita gente da Bahia que vai estar presente no programa. Acho que, ainda que não seja um show inteiro, a participação cantando uma ou duas músicas tem uma presença grande. Dentro do tempo do programa e de todos os protocolos, a gente vai fazer nosso máximo. Todos os meninos, todas as meninas, todos os menines estarão presentes”, anunciou a cantora que será acompanhada por sua banda completa.

Sobre a representatividade baiana, Ivete disse que “chega a garganta trava” e comemorou estar em um momento da carreira em que pode optar por isso. “Me relaciono com todos os artistas do Brasil, isso é um legado, uma relação deliciosa. E foi em comum acordo com o Multishow. Falei: ‘Bicho, quero todo mundo!’”, contou, sobre os baianos.

“O fato de ser aqui é uma coisa que me deixa eufórica. Mesmo! Tô assim: pelo amor de Deus, me segura!”, gargalhou.

Inspirada em apresentadores como Hebe Camargo (1929-2012) – figura “dinâmica, cheia de energia, bem relacionada” – e Fausto Silva – “uma potência da televisão, da dinâmica do ao vivo” – Ivete conta que ideia é deixar os convidados bem à vontade. “Estou com o papel de comunicar, de ser a capitã do barco. Quero que fazer lindo, porque muitos acreditam em Ivete na Bahia e quero fazer valer isso. Mas também vou cantar, né gente?”, avisou, rindo.

Músicas novas

Além disso, a cantora revelou que vai lançar músicas inéditas a cada programa, mas que não são as mesmas gravadas durante um mês com sua banda, em um local isolado, para fazer parte do ‘docmusical’ que será lançado em novembro. “A gente vai fazer um bem bolado para ter essa plataforma de lançamento. Já pensou que coisa boa? Vai ser muito poderoso”, contou, sobre o Música Boa Ao Vivo.

Além da TV, o programa terá uma participação ativa na internet depois de sua exibição no Multishow, com a cobertura de bastidores nas redes sociais do Multishow. Tudo isso vai acontecer na live “Eu Não Vou embooooora!”, que terá apresentação de Gominho e da ex-BBB baiana Mari Gonzalez, com a participação dos convidados do dia. A transmissão ao vivo vai acontecer no Twitter e no Facebook do Multishow.

Ao contrário do Música Boa, que foi transferido para Salvador, outros projetos comandados por Ivete não terão a mesma sorte. A versão nacional do reality sul-coreano The Masked Singer, por exemplo, será gravada em São Paulo em virtude da logística: bancada de jurados, convidados fantasiados, mudança de cenário a cada apresentação.

“É muita coisa para fazer deslocamento, então eu vou me virar, mana, como nós mulheres nos viramos. Querem que a mamãe brilhe, então eu vou brilhar”, brincou.