Ivete Sangalo revela orgulho de ver filho tocando no mesmo palco

A cantora Ivete Sangalo, 50 anos, tem vivido momentos incríveis nos palcos da vida após colocar o filho, Marcelo Cady, 13, para tocar da 'banda do bem', apelido carinhoso que deu para seu grupo musical que o acompanha há anos.

A artista refletiu, em conversa à Quem, sobre a apresentação no Rock in Rio, em 2022, quando o adolescente entrou no Palco Mundo e mostrou que os anos observando e tentando aprender piano, deram certo.

"A gente tocou no Rock in Rio, Foi o momento mais forte e significativo da minha carreira porque ele estava comigo tocando em um evento daquela grandeza. É uma grande realização. Pisei 17 vezes naquele palco. Ele estar comigo tocando daquela forma que ele entrou? Ele entrou de um jeito comovente. Eu como mãe pensava: 'Eu tenho esse filho! Esse cara que entrou aqui é o meu filho!'", comentou.

Sobre seu novo EP, Chega Mais, Ivete revela que boa parte das músicas foram finalizadas com o toque de Marcelo, que conseguiu observar o que precisava mudar e o que faltava para deixar pronto para o verão baiano.

"Ele faz parte de todos os arranjos e tocou neste meu disco. No Cria da Ivete, ele disse: ‘Minha mãe, o bumbo tem que ser eletrônico e os graves a gente tem que mexer para eles ficarem mais potentes. Também tem algumas convenções, minha mãe, que você tem que botar’. Ele que me trouxe! Ele é músico e sensacional. Na minha vida inteira a percussão foi o meu ponto de partida. Tenho predileção pelos instrumentos de percussão. Não é à toa que o meu filho é aficionado por percussão, apesar de tocar piano e tudo mais. Ele tem me ajudado muito a me reinventar, estar dentro deste momento de todo mundo", finalizou.