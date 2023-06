Ivete Sangalo se declara para Daniel Cady: 'É ele. Sempre foi'

Ivete Sangalo e Daniel Cady aproveitaram o Dia dos Namorados, celebrado nesta segunda-feira (12), para trocar declarações nas redes sociais. A cantora publicou um vídeo com alguns momentos divertidos e românticos do casal ao som da música "Estar com Você", na sua própria voz com participação de Helio Bentes.

"É ele. Sempre foi! te amo meu Kassinho #felizdiadosnamorados", escreveu a baiana. Nos comentários, fãs e amigos dos dois elogiaram a dupla. "Lindos!!!", elogiou a humorista Dani Calabresa.

Já o nutricionista fez um vídeo com várias fotos deles, incluindo momentos icônicos, como quando decidiram ir "disfarçados" para o Carnaval no circuito Dodô, além de fotos em família, incluindo os três filhos, Marcelo, Helena e Marina. "Minha eterna namorada", escreveu Daniel. A montagem teve como plano de fundo a música "Meu Maior Presente", na voz da amada. Ivete logo respondeu: "Te amo meu amorzão".







