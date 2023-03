Ivete Sangalo será uma das atrações em festival do aniversário de Salvador

O aniversário de Salvador voltará a ser comemorado com festa este ano. A capital vai completar 474 anos no dia 29 de março e terá shows para celebrar.

A programação terá participação de artistas baianos. O primeiro nome confirmado, de acordo com informações exclusivas obtidas pelo portal Alô Alô Bahia, é o da cantora Ivete Sangalo, que se apresentará no dia 02 de abril, no Farol da Barra. Outros nomes estão sendo negociados e deverão ser anunciados, em breve, em coletiva de imprensa.

Segundo o prefeito Bruno Reis, em entrevista recente, a programação da festa está, praticamente, fechada. "Vamos fazer um grande show para marcar o aniversário da nossa cidade, além de anúncios de quantidades expressivas de recursos em diversas áreas, lançamentos de novos programas e de novos projetos", disse o gestor.

Leia mais em Alô Alô Bahia