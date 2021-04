Ivete Sangalo vai apresentar versão nacional de The Masked Singer

Formato sul-coreano que é fenômeno de audiência em mais de 14 territórios, o show de talentos The Masked Singer vai ganhar uma versão brasileira com apresentação da cantora baiana Ivete Sangalo, que conquistou o Brasil à frente do The Voice Brasil e The Voice Kids. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26) pelas empresas Iessi, Endemol Shine Brasil e Universal Music, responsáveis pela adaptação brasileira.

No programa The Masked Singer (“o cantor mascarado”, em livre tradução), artistas de diversos segmentos realizam uma batalha musical com suas identidades escondidas dos pés à cabeça. Máscaras e fantasias dignas de filme cumprem com o papel e a cada performance os jurados, a apresentadora e público tentam adivinhar quem é a celebridade. Mas só o eliminado da semana mostrará sua verdadeira identidade.



“O ‘Masked Singer’ é um dos maiores fenômenos atuais quando falamos de formatos de entretenimento, e o Brasil, sendo um dos principais mercados do mundo, precisa ter sua versão local”, afirmou a CEO da Endemol Shine Brasil, Juliana Algañaraz. A empresa tem em seu catálogo sucessos como MasterChef, Big Brother, Survivor, The Kardashians, Extreme Makeover e Peaky Blinders.

Já o presidente da Universal Music Brasil, Paulo Lima, destacou a popularidade de Ivete, que “dispensa apresentações” e tem “enorme carisma”. “Estamos muito felizes com essa parceria incrível com a Iessi e a Endemol nesse reality inovador e de muito sucesso, que agora chega ao Brasil. Ivete Sangalo é uma das maiores artistas da história da música no país”, elogiou.