Ivete Sangalo vai comandar programa nas tardes de domingo na Globo

Demorou, mas a desenvoltura da cantora Ivete Sangalo na TV foi reconhecida, e a baiana conquistou seu espaço. A partir de julho ela comandará um programa só dela, pensado para que ela coloque no palco toda sua versatilidade e carisma.

"A minha história na música me levou nos braços pra televisão. Com o passar do tempo, e da intimidade que fomos conquistando, a televisão passou a ser também minha casa, uma morada artística. Experimentei coisas muito importantes emocionalmente. Hoje, com essa ideia concreta de ter algo meu e que eu possa colocar em prática mais porções de alegria, só vibro de felicidade. Vai ser demais entrar de mais uma maneira na vida de muita gente. Gente é uma coisa que me importa demais! Gosto muito! São alguns bons anos de carreira, passando por caminhos de muito amor e realização. A caminhada continua, e como há de ser, muito leve e feliz!", afirma a apresentadora, em comunicado para a imprensa.

Ainda sem nome, mas com direção de gênero de Boninho, direção artística de Creso Eduardo Macedo, o programa comandando por Ivete Sangalo contará com brincadeiras, muito humor, música e convidados especiais, em um novo desafio para a cantora.

"Ivete é uma rainha no palco e no trio elétrico. E todas essas experiências foram a base para essa artista de talento multifacetado. Ivete são muitas em uma só, com muita energia e um toque especial que faz a diferença, o bom humor. Ela faz tudo ficar mais feliz, mais leve e mais alegre. É a felicidade que precisamos e que vamos levar para nossos domingos. Vamos brincar junto com a nossa Veveta!", adianta o diretor de gênero Boninho, ainda no comunicado enviado à imprensa pela emissora.