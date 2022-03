Ivete Sangalo volta a Salvador após temporada de esqui nos EUA

Ivete Sangalo aproveitou a última semana para descansar ao lado do filho Marcelo Sangalo Cady, de 12 anos O destino da dupla foi Aspen, nos Estados Unidos, um dos locais queridinhos da cantora, que pegou gosto pelo esqui.

De acordo com informações obtividas pelo portal Alô Alô Bahia, Ivete e Marcelinho alugaram um flat para a temporada de neve. Os dois voltaram a Salvador, onde moram, no sábado (19). Nesta segunda (21), Ivete postou em suas redes sociais um vídeo esquiando pelas montanhas do Colorado.

Veja: