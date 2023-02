Ivete será a voz do Waze durante o carnaval; saiba como ativar a função

"Tudo cria da Ivete". O aplicativo Waze anunciou que a ferramenta de trânsito ganhará a voz da cantora Ivete Sangalo em comemoração ao carnaval 2023. Mas essa não será a única personalização de uso possível nos dias de folia momesca. Os condutores também poderão usar um trio elétrico como carro oficial no app.

Para ativar as ações especiais, basta tocar em "Meu Waze" e, depois, é só tocar no banner "Dirija com a Ivete". Também é possível mudar de forma individual por meio do menu "Configurações", depois "Voz e Som" e "Voz Waze".

Para alterar o carro para o trio elétrico o caminho é "Configurações", depois "Exibição do mapa" e "Ícone do Veículo".

Os recursos especiais ficam disponíveis na plataforma até o dia 12 de março.