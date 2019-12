Iza abre Festival, Ivete faz contagem regressiva e Saulo encerra festa; confira a grade

Participando pela primeira vez do Festival Virada Salvador, é a cantora Iza que vai dar a largada da festa, que começa no dia 28 de dezembro e vai até o dia 1º de janeiro. Durantes os cinco dias do evento, 28 atrações subirão ao palco da Arena Daniela Mercury, que fica na Boca do Rio, ao lado do novo Centro de Convenções. O momento da virada mais uma vez ficará sob a responsabilidade de Ivete Sangalo, que pela quarta vez comanda a contagem regressiva para a chegada do novo ano. Dessa vez, ela contará com a participação especial dos Filhos de Gandhy em sua apresentação.

Já o encerramento da festa, fica a cargo do cantor Saulo, que será a última atração a subir no palco do festival. A grade do festival foi divulgada nesta sexta-feira (13), pelo prefeito ACM Neto.

Durante os cinco dias de festival serão mais de 70 horas de música em cinco dias de programação, que contará com mais de 300 artistas envolvidos. A estimativa é que 2 milhões de pessoas circulem pelo evento. Os shows começarão sempre às 18h. Durante o festival, 300 drones farão um espetáculo no céu. O evento contará mais uma vez com a maior roda-gigante da América Latina, com acesso gratuito para o público, além de tirolesa e uma vila gastronômica com 40 estandes.

28 de dezembro

Iza

Claudia Leitte

Vintage Culture

Bell Marques

Matheus & Kauan

Saia Rodada

29 de dezembro

Durval Lelys

Paralamas

Anitta

Luan

Simone e Simaria

La Fúria

30 de dezembro

Igor Kannario

Harmonia

Alok

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Psirico

31 de dezembro

Lincoln & Duas Medidas

Dennis DJ

Léo Santana

Ivete Sangalo (Virada)

Jorge & Mateus

Xand Avião

1º de janeiro

Ilê Aiyê

Daniela Mercury

Olodum

Saulo