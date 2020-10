Iza adota visual com dreadlocks e web enlouquece: 'Representatividade'

A cantora Iza volta à televisão como técnica do The Voice Brasil na próxima quinta-feira (15) e, durante coletiva de estreia da nova temporada do programa, exibiu seu novo visual com dreadlocks.

“Assim a coletiva do @thevoicebrasil. Ansiosa pra vocês verem tudo que a gente tá preparando! A estreia da nova temporada é na próxima quinta-feira, dia 15”, escreveu ela, que arrematou o look com estampas da grife inglesa Burberry.

Iza contou que os cabelos foram produzidos pelas maquiadoras e hair stylists Maia Boitrago e Mary Saavedra. Os fãs adoraram aprovaram a mudança e encheram a musa de elogios. “Que beleza é essa”, compartilhou um fã no Twitter. “Que maravilhosa”, disse outro. “Representatividade”, resumiu mais um.