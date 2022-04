IZA é a atração musical da festa desta quarta (6) no BBB22

Nesta quarta-feria (6) é dia de festa na casa mais vigiada do país e de mais um grande show para os confinados e para o público: Iza canta no palco do Big Brother Brasil um repertório que mistura hits de todas as fases de sua carreira, incluindo o mais recente lançamento, Sem Filtro, e canções como Dona de Mim, Toda Sua e Evapora.

A seguir, a cantora, que é fã assumida do reality, fala sobre o que está preparando para a apresentação desta noite, conta o que representa para ela cantar no BBB e relembra uma história que adora: de quando se candidatou para a equipe do programa, antes de seguir carreira na música. “As portas do BBB sempre estiveram abertas para mim”, declara.

Você já acompanhou outras edições do BBB, tem visto esta também? O que representa para você se apresentar no programa?

Sim, eu sempre acompanho o BBB e sou muito fã do programa desde a primeira edição. Acho que o programa só fica cada vez melhor e que ninguém faz um reality como essa equipe. Essa é a quarta vez que eu canto no BBB e sempre fico muito feliz em ser convidada. Para quem já enviou currículo para ser da equipe do BBB e já passou pela sensação de poder trabalhar no programa, é muito incrível estar lá cantando. Lembro que eu neguei essa vaga porque eu tinha acabado de criar o meu canal no YouTube e, na hora, senti que estava fechando as portas para o BBB. E, na verdade, as portas do BBB sempre estiveram abertas para mim, então é muito legal fazer parte disso.

Que emoções você quer despertar com esse show?

Nessa reta final está todo mundo precisando de um pouco de ânimo e de fé. Não consigo imaginar o que é ficar confinada em uma casa, sendo testada todos os dias, lidando com seus limites e morrendo de saudades de casa. Então, espero muito que esse show seja um respiro para a galera que está lá.

Conte um pouquinho sobre a escolha do seu repertório: o que o público verá esta noite?

O público, com certeza, pode esperar as músicas que meus fãs mais gostam, as músicas favoritas do meu álbum, Dona de Mim, e meus últimos lançamentos, como Gueto e Sem Filtro.