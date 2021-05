Iza é eleita pela revista 'Time' como uma das líderes da próxima geração

A cantora Iza foi eleita pela revista Time como uma das personalidades líderes da próxima geração. A cantora de 30 anos está entre as dez pessoas escolhidas pela revista na categoria este ano e divulgada nesta sexta-feira, 28.

A Time destaca a trajetória da brasileira e como ela se tornou uma das importantes vozes contra o racismo no Brasil. "Eu não falo sobre racismo por ser um assunto que gosto, falo porque é necessário. Posso dizer muito através da música. Nosso microfone é uma arma e precisa ser usado", disse Iza à revista americana.

A publicação lembra também que Iza foi eleita a Mulher do Ano em 2020 pela GQ Brasil, e a cantora comemorou em seu Instagram o reconhecimento internacional com um vídeo da entrevista e um agradecimento em português e inglês. "Mamma, eu tô na Time. Que honra fazer parte da lista "Next Generation Leaders" de 2021! Não consigo acreditar! Muito obrigado Time Magazine e Jenna Caldwell por essa maravilhosa oportunidade! Deus é bom!!!", escreveu.



Com isso, a semana da cantora termina bem agitada, já que na quarta-feira, 26, Iza deu início ao seu novo projeto Gueto com um vídeo narrado por Zezé Motta e Maju Coutinho, e na noite desta quinta-feira, 27, anunciou a data de lançamento do novo single para 03 de junho, na próxima semana.